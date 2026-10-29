Bir zamanlar sırt çevirdikleri aile en zor günlerinde onlara yardım etmeyecek… ‘Kendi derdinizi kendiniz çözün!’

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Kendi oğlu yani Meghan’ın üvey kardeşi tarafından ihbar edilen ve polisin evinde çok sayıda çocuk istismarı materyali olduğu gerekçesiyle soruşturma geçirdiği söylenen Thomas Markle iddiaları reddetti.

Ancak olay ortaya çıktıktan sonra aslında bu konuda ilk uyarıyı yapanın Thomas Markle’ın eski eşi olduğu, üvey annesinin durumu hem polise bildirdiği hem de Meghan’a bir mektup yazarak babası hakkında uyardığı da bir diğer iddia.

Ayrımcılığa uğradıklarını söyleyerek ve kraliyet ailesine ağır suçlamalar yönelterek ayrıldıkları İngiltere’ye geri döndüklerinden beri yakın markaj altında olan Harry ve Meghan bu korkunç iddialar yüzünden zor günler geçiriyor.

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Ve bu konuda belli ki dünyanın en güçlü ailesinden hiçbir destek göremeyecekler…

Kraliyet ailesine yakın çeşitli kaynaklara göre, Meghan Markle’ın babası Thomas Markle Sr.’ın çocuk pornografisi materyalleri bulundurmakla suçlanmasının ardından, kraliyet ailesinin bu olayla ilgili herhangi bir meseleye dahil olmaktan tamamen kaçınması bekleniyor.

Kraliyet muhabiri Andrea Caamano, basına verdiği özel demeçte, "Kraliyet ailesinin bu duruma müdahil olacağını sanmıyorum" dedi.

Harry ve Meghan İngiltere’ye dönmüş olsalar da kraliyet ailesiyle ilişkilerinde henüz bir düzelme yok yani deyim yerindeyse ortalık bu konuda hâlâ karışık. Hal böyleyken sarayın da Meghan’ın babasıyla ilgili konulara herhangi bir müdahalesi olmayacak.

Kraliyet muhabiri Andrea Caamano Harry ve Meghan’ın ağustos ayında Birleşik Krallık’a dönmelerinden bu yana, Kral III. Charles ile Harry veya Sussex Dükü’nün çocukları arasında kamuoyuna yansıyan herhangi bir yüz yüze görüşme gerçekleşmediğine dikkat çekti.

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Caamano, Kral’ın gündeminin oldukça yoğun olduğunu belirterek, kendisinin "son derece önemli" dokuz günlük bir Karayipler turuna çıkacağını ve bu ziyaret kapsamında İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı’na (CHOGM) katılacağını ifade etti.

Bu arada Prens William, kasım ayında Earthshot Ödül Töreni için Mumbai’ye gitmeye hazırlanıyor. Eşi Kate Middleton’ın kendisine bu seyahatte eşlik edip etmeyeceği ise henüz netleşmedi.

Caamano, "Sonuç olarak, Kral ile Galler Prensi ve Prensesi’nin en iyi bildikleri şeyi yapmaya, yani kraliyet görevlerine ve önlerindeki işlere odaklanmaya devam edeceklerini düşünüyorum" dedi ve ekledi: "Kraliyet ailesinin bu özel konuda kamuoyu önünde herhangi bir müdahalede bulunmasını beklemiyorum."

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Kraliyet yorumcusu Kinsey Schofield da aynı görüşü paylaşarak, Kral Charles’ın şu an "zor bir konumda" olduğunu belirtti.

Schofield, "Bir baba olarak, böylesine sıkıntılı bir durumda Prens Harry’ye duygusal destek vermek isteyecektir. Ancak bir hükümdar olarak, yapacağı herhangi bir özel görüşmenin olası sonuçlarını da göz önünde bulundurmak zorunda" dedi.

Harry’nin geçmişte aile içindeki özel meseleleri medyaya taşıma alışkanlığı göz önüne alındığında, Schofield, Kral Charles’ın Thomas Markle ile ilgili skandal hakkında en küçük oğluyla konuşma konusunda çekimser kalacağını düşünüyor. “Kral, görüşmelerinin gizli kalacağına dair bir güvence verilmeden böylesine hassas bir konuyu konuşmaya yanaşmayacaktır” dedi.

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Schofield, Prens William’ın da arası açık olduğu kardeşi ve yengesiyle “herhangi bir etkileşime girmeyeceğini” öngörüyor.

Schofield, “Bu durum onun ya da ailenin kavgası değil” diyerek ekledi: “William’ın koruması gereken kendi ailesi ve Kraliyet makamına karşı sorumlulukları var. Sussex cephesinden çıkacak yeni bir krize dahil olmaya hiç niyeti yok.”

Schofield, ilginç bir açıklama yaparak, saray içinden 40’tan fazla kaynakla görüştüğünü ve geçen hafta haberler gün yüzüne çıkana dek, Meghan’ın babası hakkındaki iddialardan haberdar olan tek bir kişi bile bulamadığını belirtti.

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Schofield, “Bu görüşmelerden, Saray’ın daha önce bu tür iddialardan haberdar olduğuna dair hiçbir emareye rastlamadım,” dedi ve ekledi: “İddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında, eğer Meghan’ın Kraliyet ailesindeki aktif görevi sırasında bu durum biliniyor olsaydı, söz konusu endişelerin uygun kanallar aracılığıyla dile getirilmesini beklerdim.”

Hatta Schofield 45 yaşındaki Meghan ve 42 yaşındaki Harry’nin, babası hakkındaki iddialardan haberdar olduklarında, Kraliyet ailesini “olası bir sarsıntıya” karşı hazırlamak adına kurumu bilgilendirme “sorumlulukları” olduğunu düşünüyor ve bunu yapmadıklarının altını çiziyor.

Meghan Markle’ın babası, 82 yaşındaki Thomas Markle’ın Filipinler’de çocuk cinsel istismarı materyali bulundurmak suçlamasıyla soruşturulduğu ortaya çıkmıştı.

Meghan’ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr., babasının Cebu şehrindeki evinde bulunan eşyaları arasında “yüzlerce, hatta binlerce” çocuk cinsel istismarı içerikli görsel ve video bulduğunu iddia etti.

Meghan ise habere verdiği tepkide, babasına yöneltilen bu “son derece sarsıcı” iddialardan birkaç yıldır haberdar olduğunu belirtti. Markle, açıklamasının bir bölümünde, “Umarım artık anlaşılmıştır ki; bazı medya organlarının yıllar içinde yarattığı çarpıtmalara rağmen, babamla arama mesafe koymam ve onun çocuklarımızla görüşmesine izin vermeme kararımın tek bir nedeni vardı: onları korumak,” ifadelerini kullandı. “Yetkililerin de diğer aileler için aynı şeyi yaptığına inancım tamdı.”

Meghan Markle, 2018 yılından bu yana babasıyla görüşmüyor hatta onu düğününe bile çağırmadı.