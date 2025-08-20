Bir zamanlar magazin dünyasında fırtınalar estiriyordu... Boy boy kızları var... Hepsi de kendisine benziyor

Haberin Devamı

Daha önce bir kez kısa bir evlilik ardından da uzun bir birliktelik deneyimi yaşadı. İkisinden de boynu bükük ayrıldı... Yine de sonunda aradığı aşkı buldu ve onunla kurduğu yuvayı üç güzel çocukla taçlandırdı.

Şimdi artık 50 yaşına bir kala eskisi kadar göz önünde değil belki ama yerini de büyük bir gönül rahatlığıyla büyük kızına bırakıyor görünüşe göre... Elbette diğer iki küçük kızının da gelecekte anne mesleğini seçmesi mümkün.

KIZI DA ONUN MESLEĞİNİ SEÇTİ

Bu anlattığımız ünlü Milla Jovovich…

Modellikle başladığı kariyerini sinemada sürdüren 49 yaşındaki Jovovich, daha önce yaşadığı iki başarısız ilişkinin ardından 2009 yılında yönetmen Paul W.S. Anderson ile hayatını birleştirdi.

Bu evlilikten de kelimenin tam anlamıyla birbirinden güzel üç tane kız çocuğuna sahip oldu.

Bunların en büyüğü olan Ever Gabo da annesinin yolundan gidip dergi kapaklarına poz vermeye başladı hatta sinema filminde bile oynadı.

Tabii ki en büyük desteği annesi Milla ve babası Paul'den gördü.

Görünüşe göre Jovovich usul usul piyasadan çekildikten sonra yerini de gönül rahatlığı içinde büyük kızı Ever Gabo'ya bırakacak.

Milla Jovovich ile Paul W.S. Anderson'ın büyük kızı Ever Gabo, annesinin gençlik yıllarını anımsatan güzelliğiyle dikkat çekiyor.





İşin aslı Jovovich'in ortanca kızı ve küçük kızı da ünlü yıldıza sanki ikiz kardeşleri kadar benziyor.





BOY BOY KIZLARI VAR... HEPSİ DE KENDİSİNE BENZİYOR

Sosyal medya sayfasından zaman zaman aile hayatına dair paylaşımlar yapan Milla Jovovich, bu geleneğini bozmadı.

Okulların açılmasından önce yazın çıktıkları tatilde çekilen fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

İşte onlar arasında 17 yaşına gelen büyük kızı Ever ile yan yana göründüğü pozu çok ilgi çekti... Jovovich'in birçok takipçisi, genç kızın annesine ne kadar çok benzediğini belirtti.

Ki bu zaten yıllardır konuşulan bir durum.

ÇOCUK YAŞINDAN BERİ MODELLİK YAPIYOR

Ever bugüne kadar çoktan kariyer yolunda ilk adımlarını attı bile. Daha 13 yaşındayken modellik yapmaya başlayan genç kız, iki yıl önce de Mini W dergisine kapak kızı oldu.

Ever Anderson, daha çok genç olmasına rağmen bugüne kadar dört tane filmde oynadı. Bunlardan ikisi annesi Milla'nın oynayıp babasının yönettiği Resident Evil serisinin iki filmi.

Sonra sinema alanında Black Widow ve Peter Pan and Wendy ile kendi ayakları üzerinde durmaya başladı.

Gencecik yaşında bir yandan öğrenimini sürdürürken diğer yandan da kariyer basamaklarını tırmanan Ever filmiyle ilgili olarak "Dürüst olmak gerekirse bu benim hayatımın en güzel deneyimlerinden biriydi. Filmin çekimleri tam 8 ay sürdü ve ben bunun her dakikasından büyük bir keyif aldım" diye konuştu.

Ever Anderson, filmde canlandırdığı Wendy karakterinin, çocukluk kahramanlarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Ever Anderson , röportajda, asıl kahramanının annesi Milla Jovovich olduğunu da sözlerine ekledi. Genç kız "Çünkü benim gözümde onun yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

Ever, oyunculuğa olan tutkusunu keşfetmesinde ve bu meslekte annesinin ayak izlerini takip etmesinde de Milla Jovovich'in büyük etkisi olduğunu sözlerine ekledi:

" Karakterler yaratmak için teşvik ediliyorum ve bu benim için çok eğlenceli. Başka bir kimliğe girerken kendini kaybetmek çok güzel. Bu süreç boyunca insan kendisi hakkında da birçok şey öğreniyor."

Ukrayna'nın Kiev kentinde dünyaya gelen Milla Jovovich, küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. Kariyerine model olarak başlayan Jovovich ilk evliliğini Shawn Andrews ile yaptı. Sonra 1997 ile 1999 arasında Fransız yönetmen Luc Besson ile birlikteydi