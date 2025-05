Bir zamanlar saraylarda yaşayan bir prensesti… Şimdi küçük kızıyla peteklerden bal topluyor

Haberin Devamı

Görkemli düğünlerinin üzerinden yıllar geçse de ne o düğün ne de o gün yaşanan kavgalar unutulmadı.

Zaten Kate Middleton’la giriştiği o unutulmayan kavganın ardından her şey çorap söküğü gibi geldi ve hiçbir şey aynı kalmadı…

Meghan Markle İngiliz kraliyet ailesiyle bir türlü yıldızı barışmayıp en sonunda prens kocası Harry’yi de alıp ABD’ye gideli 5 seneden fazla zaman geçti.

Bu sürede kendini adeta baştan yaratma yarışına giren Meghan artık kendi şirketi olan, yarattığı markayı büyütmek için uğraşan bir iş kadını.

Haberin Devamı

Hâlâ yaptığı her şey tartışma yaratsa da kurduğu As Ever adındaki markayla konuşulmaya devam eden Meghan bir yandan da artık kraliyet kurallarına göre yaşamak zorunda olmadığı için adeta bir influencer gibi davranmaya devam ediyor.

Uzun yıllar sonra kendi kişisel Instagram hesabını kullanmaya başlayan Sussex Düşesi ABD’deki hayatını, işiyle ilgili her türlü yeni gelişmeyi ve Harry’yle kurduğu ailesini hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Evinin geniş bahçesini çiftliğe çeviren ve burada yetişen meyvelerle yaptığı reçelleri satmaya başlayan Meghan bir yandan da arıcılığa merak salmıştı.

Bahçedeki kovanlarından elde ettiği doğal balları ailesine yediren Meghan bir yandan da 6 yaşındaki oğlu Archie ve 4 yaşındaki kızı Lilibet’e hem arıcılık hem de doğayla iç içe bahçe ve çiftlik yaşamıyla ilgili temel becerileri öğretmeye devam ediyor.

Çocuklarının yüzünü hâlâ özenle saklayan ve kimselere göstermeyen Meghan geçtiğimiz gün küçük kızı Lilibet’le bir örnek giydikleri özel giysilerle kovandaki arılarına bakmaya ve bal toplamaya gittiler.

Haberin Devamı

O anların videosunu Instagram hesabından paylaşan Meghan “Şu taze bal peteğine bakın! Küçük balımla bal topluyoruz. Annesinin kopyası! Bakın benim eldivenlerimi giymiş!” dediği videoda küçük Prenses Lilibet de sık sık annesine bakıp ondan bir şeyler öğrenmeye ve çiftlik hayatına alışmaya çalışıyor.

As Ever şirketi ufak tefek yol kazalarına uğrasa da internet satışları gayet iyi giden Meghan bir yandan da televizyon ekranlarına yakın dostlarını ağırlayıp onlara yemekler pişirdiği bir televizyon programının da ekran yüzü haline geldi…