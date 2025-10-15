Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor

Haberin Devamı

Başarıları bunula da kalmadı. Sports Illustrated mayo sayısının, GQ dergisinin ve Victoria's Secret kataloğunun kapağında yer alan ilk Afro-Amerikalı kadın oldu. Ayrıca, 1997'deki orijinal Victoria's Secret Meleklerinden biriydi.

Tyra Banks moda dünyasına damga vurmuş en büyük modellerden biri olmuştu.

Modellik kariyerinin ardından televizyona geçiş yaptı ve bu alanda büyük başarılar elde etti.

America's Next Top Model adında bir yarışma yarattı, bu programın yapımcısı ve sunucusu olarak da adından çok söz ettirdi.

Haberin Devamı

Kendisi gibi başarılı modelleri genç yaşlarında keşfetmek için yola çıkan bu yarışma yıllarca ekranların en çok izlenen yapımlarından oldu.

Kendi adını taşıyan bir de talk şov sunup 2010’a kadar televizyondan da adeta bir servet kazandı. Tyra Banks izleyici rekorları kuran bu şovuyla 2 kez Emmy ödülü de kazandı.

Tüm bu büyük başarılarla birlikte kendi markasını yönetmek için bir de şirket kuran efsane model kozmetik ürünlerinden gençler için romanlara kadar birçok işe el attı.

Sonra da kimselerin beklemediği bir hamle yaptı… 51 yaşındaki Amerikalı süper model, son iki yıldır Avustralya'da yaşıyor ve bu yılın başlarında Sidney'in en gözde semtlerinden birinde SMiZE & DREAM adını verdiği bir dondurma dükkanını açtı.

O gün bugündür de eski halinden pek eser kalmadı… Giderek kilo alan Tyra Banks bir yandan da iyice kendini saldı ve hep oldukça bakımsız hallerde görüntülenmeye başladı.

Haberin Devamı

Tyra Banks son olarak üzerinde bir yıl çalıştığı özel “sıcak” dondurmasını tanıtmak için TİkTok’ta tanıtım videoları çekmeye başlamıştı.

Bir süredir TikTok'ta paylaştığı bir dizi videoda dondurmacısının merkez “Hot Mama” adındaki özel dondurma içeceğini piyasaya sürdüğünü duyuran Tyra Banks’in hayranları onun halini pek beğenmedi…

Ünlü model paylaştığı bir videoda “Çıldıracak gibi hissediyorum. Uyuyamıyorum çünkü bu fikirler sürekli kafamda dönüp duruyor ve beni uyandırıyor” diyordu ve davranışları gerçekten de “çıldırmış” gibiydi.

Haberin Devamı

Hayranları bu videolara “Tyra iyi misin bebeğim, çıldırmış gibisin” gibi yorumlar yaparken "Hemşireler telefonunun sende olduğunu biliyor mu?" gibi sorularla onun akıl sağlığının pek de yerinde olmadığını ima ettiler.

Birçok kişi de Avustralya’ya taşınmanın Tyra Banks’e pek de iyi gelmediğini söyleyerek onu memleketine, ABD’ye geri çağırdı.

Tyra Banks tatlıya ve dondurmaya her zaman büyük zaafı olduğunu söyledikten sonra en sonunda kendi dondurmacısını açarak hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü anlatıyordu.

Tyra Banks Avustralya’ya sevgilisi Louis Belanger-Martin ve 9 yaşındaki oğlu York’la birlikte taşınmıştı.