×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor

Güncelleme Tarihi:

#Tyra Banks#Dondurmacı#Avustralya
Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 10:42

Keşfedildiğinde daha 15 yaşındaydı ve böylece kariyerine çocuk denecek yaşta başlamış oldu. 1990’larda süper model olarak anılan isimlerden biriydi. Çalışmadığı marka ve kapak olmadığı dergi kalmadı.

Haberin Devamı

Başarıları bunula da kalmadı. Sports Illustrated mayo sayısının, GQ dergisinin ve Victoria's Secret kataloğunun kapağında yer alan ilk Afro-Amerikalı kadın oldu. Ayrıca, 1997'deki orijinal Victoria's Secret Meleklerinden biriydi.

Tyra Banks moda dünyasına damga vurmuş en büyük modellerden biri olmuştu.

Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor

Modellik kariyerinin ardından televizyona geçiş yaptı ve bu alanda büyük başarılar elde etti.

America's Next Top Model adında bir yarışma yarattı, bu programın yapımcısı ve sunucusu olarak da adından çok söz ettirdi.

Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor

Haberin Devamı

Kendisi gibi başarılı modelleri genç yaşlarında keşfetmek için yola çıkan bu yarışma yıllarca ekranların en çok izlenen yapımlarından oldu.

Kendi adını taşıyan bir de talk şov sunup 2010’a kadar televizyondan da adeta bir servet kazandı. Tyra Banks izleyici rekorları kuran bu şovuyla 2 kez Emmy ödülü de kazandı.

Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor

Tüm bu büyük başarılarla birlikte kendi markasını yönetmek için bir de şirket kuran efsane model kozmetik ürünlerinden gençler için romanlara kadar birçok işe el attı.

Sonra da kimselerin beklemediği bir hamle yaptı… 51 yaşındaki Amerikalı süper model, son iki yıldır Avustralya'da yaşıyor ve bu yılın başlarında Sidney'in en gözde semtlerinden birinde SMiZE & DREAM adını verdiği bir dondurma dükkanını açtı.

Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor

O gün bugündür de eski halinden pek eser kalmadı… Giderek kilo alan Tyra Banks bir yandan da iyice kendini saldı ve hep oldukça bakımsız hallerde görüntülenmeye başladı.

Haberin Devamı

Tyra Banks son olarak üzerinde bir yıl çalıştığı özel “sıcak” dondurmasını tanıtmak için TİkTok’ta tanıtım videoları çekmeye başlamıştı.

Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor

Bir süredir TikTok'ta paylaştığı bir dizi videoda dondurmacısının merkez “Hot Mama” adındaki özel dondurma içeceğini piyasaya sürdüğünü duyuran Tyra Banks’in hayranları onun halini pek beğenmedi…

Ünlü model paylaştığı bir videoda “Çıldıracak gibi hissediyorum. Uyuyamıyorum çünkü bu fikirler sürekli kafamda dönüp duruyor ve beni uyandırıyor” diyordu ve davranışları gerçekten de “çıldırmış” gibiydi.

Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor

Haberin Devamı

Hayranları bu videolara “Tyra iyi misin bebeğim, çıldırmış gibisin” gibi yorumlar yaparken "Hemşireler telefonunun sende olduğunu biliyor mu?" gibi sorularla onun akıl sağlığının pek de yerinde olmadığını ima ettiler.

Birçok kişi de Avustralya’ya taşınmanın Tyra Banks’e pek de iyi gelmediğini söyleyerek onu memleketine, ABD’ye geri çağırdı.

Bir zamanlar podyumların kraliçesiydi… Şimdi dünyanın öbür ucunda dondurma satıyor

Tyra Banks tatlıya ve dondurmaya her zaman büyük zaafı olduğunu söyledikten sonra en sonunda kendi dondurmacısını açarak hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü anlatıyordu.

Tyra Banks Avustralya’ya sevgilisi Louis Belanger-Martin ve 9 yaşındaki oğlu York’la birlikte taşınmıştı.

Gözden KaçmasınKozmetik şirketi kurup milyarder olmuştu… Şimdi de şarkıcılığa soyunmuş… Lütfen sen kendi bildiğin işi yapKozmetik şirketi kurup milyarder olmuştu… Şimdi de şarkıcılığa soyunmuş… Lütfen sen kendi bildiğin işi yap!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tyra Banks#Dondurmacı#Avustralya

BAKMADAN GEÇME!