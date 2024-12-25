Hayat aşkını, güzelliğini, mesleğini teker teker elinden aldı... Epeydir sokaklarda bir başına... Bu halinden eser kalmadı

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enellikle de bir zamanlar umutla geleceğe baktıkları spot ışıklarının altından kaybolup giderler... Bir daha ne onları gören olur ne de isimlerini duyan... Unutulup giderler....

Sonuç olarak bunların pek azı Loni Willison gibidir.

İNATLA PIRILTILI KENTİN SOKAKLARINDA DOLAŞIP DURUYOR

Bir dönemin en yakışıklı erkeklerinden biriyle evlenen, geleceği parlak bir model olarak tanınan Willison'ın hayatı belki kendisinin bile aklına gelmeyecek kadar değişti birkaç yıl içinde.

Ama kader ortakları gibi ortadan yok olmak, izini kaybettirmek yerine inatla bir zamanlar spot ışıkları altında parıldadığı Melekler Şehri'nin arka sokaklarında dolaşıp duruyor şimdi.

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Eski günlerine inat hala meraklı bakışları üzerinde topluyor, hala fotoğrafçıları peşinden koşturuyor.

Bundan yıllar önce başının üstünde bir çatı olmadan yaşamaya başlayan Loni Willison, bütün o yeni yıl telaşının ortasında bir kez daha görüntülendi.

Yine elinde varını yoğunu içine koyduğu market arabası vardı. Yine ışıklı bir vitrinin önünde oturup ara sıra etrafı izleyerek sokakta oturup yemeğini yedi. Yine kendisine yönelen objektiflere tepkisiz ve umursamaz gözlerle baktı.

Her ne kadar başını sokacak bir evi olmasa da o da market arabasına koyduğu çiçekleriyle hayatına küçük de olsa bir renk katmaya çalıştı...

KÖTÜ GİDEN EVLİLİK... ELİNE DÜŞTÜĞÜ KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Bir dönem yıldız bir model adayı olarak bilinen Loni Willison o dönemde rol aldığı Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle adını duyuran Jeremy Jackson ile bir evlilik yaptı. Ama onu bugünkü çıkmaza taşıyan da onun iddiasına göre bu evlilik oldu.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Sonra da kötü alışkanlıklarının esiri oldu ve güzelim hayatı elinden kayıp gitti.

Boşandığı kocası Jeremy Jackson, geçtiğimiz ekim ayında "Hiç kimseyi onu sevdiğim gibi sevmemiştim" dediği Loni Willison hakkında çarpıcı açıklamalar yaptığı bir röportaj verdi. Orada da öykülerini kendi açısından anlattı.

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Jackson, Loni Willison ile evliğinin bitişini, onun sokaklarda hayat savaşı verecek hale gelmesini kendi açısından İngiliz Daily Mail gazetesine anlattı.

Eski karısının durumu hakkında "Onu kaybetmek birinin ölümü gibiydi. Geri getirmeye çalıştım ama yapamadım" diye konuştu.

Jackson eski eşiyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşık olduğum kadın gitmişti... Ve şu anda psikolojik olarak onun olduğu kadın ise artık benim tanıdığım kadın değildi."

Willison, sokakta bir köşeye oturup akşam yemeğini yedi. Görüntülenmesine de hiç aldırmadı.





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'BİR DAHA KİMSEYLE EVLENMEK İSTEMEDİM'

Sözün burasında Jeremy Jackson, eski karısı Loni Willison'ın kötü alışkanlıklarından kurtulması ve ruh sağlığını kazanması için ona yardım eli uzatmaya çalıştığını savundu.

Jeremy Jackson, eski karısını en son 2015 yılında yüz yüze gördüğünü belirtti. Onunla iki yıllık evliliklerinin son bir yılında Willison'ın kaygı atakları geçirdiğini, halüsinasyonlarla boğuştuğunu ve hatta kendisini bile düşman olarak gördüğünü ileri sürdü.

Jackson'ın ileri sürdüğüne göre Loni Willison'ın normal hayatla bağlantısı koptu. Kendini kötü alışkanlıklarına teslim etti ve bugünkü haline geldi.

Şu anda kendisi de bir zamanlar tuzağına düştüğü kötü alışkanlıklarından kurtulduğunu ve fitnes eğitmenliği yaptığını anlatan Jackson, Loni Willison'ı terapilere götürdüğünü ilaç tedavisi görmesini sağladığını ama bütün bunların hiç işe yaramadığını sözlerine ekledi.

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Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hayatımın aşkını kaybettim. Hayatım boyunca evlilik teklif ettiğim tek kadını, evlenmek istediğim tek kadını kaybettim."

Hatta şu anda 44 yaşında olduğunu ve Loni Willison ile yollarını ayırdıktan sonra başka hiçbir kadınla evlenmek istemediğini de söyledi.

'BENİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI'

Jackson'ın ileri sürdüğüne göre Loni Willison'ın kendisini dolandırmaya çalıştığını hatta kendisi farkına varmadan önce arabasını kendi üzerine geçirdiğini ileri sürdü.

Onun iddialarından biri de Willison'ın evlerinde olup bitenleri gizlice video kaydına aldığı sonra da kendisi hiçbir şey yapmadığı halde polisi arayarak "Bana zarar verdi" diye Jackson'ı suçladığı.

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Jackson bu iddiasını şu sözlerle ifade etti: "Hiçbir doktor ve hastane kaydı yok. Hiçbir fotoğraf yok. Kayıt yaparken bana kendisi saldırıp sonra da "Canımı acıtıyorsun' diye çığlık attı.

Yaşadığı bu olaylı evliliğin ardından uzun süren bir depresyona girdiğini anlatan Jackson bu durumdan "Beni kelimelerle anlatamayacağım kadar çok seviyor" dediği annesi sayesinde kurtulduğunu söyledi.

SON DURUMUNDA ESKİ KOCASININ PAYI OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Artık eski günleri geride kalmış olmasına rağmen Loni Willison hala paparazzi ordusunu peşinden koşturuyor. Hatta zaman zaman onlarla sohbet de ediyor. İYte bunlarda birinde Willison, bugünkü haline yani sokaklara düşmesine Jeremy Jackson ile yaptığı evliliğin yol açtığını söylemişti.

Loni ile Jeremy, 2012 yılında birbirlerine aşık olup evlendiler. Gülen yüzlerine bakılırsa ikisi de gelecekten umutluydu: Ama Willison'ı bugüne getiren yolun taşları da o dönemde döşenmeye başlamıştı bile onun söylediğine göre.

Eşi ona kapalı kapılar ardında şiddet uyguluyordu. Zaten evlilik 2014 yılında da sona erdi. Boşanmanın ardından Loni Willison, biten evliliği ve eski eşi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

'KORKTUM VE KİMSEYE ANLATAMADIM'

Eski eşi o sırada bir yarışmaya katılmıştı ve oradaki kadın yarışmacılardan birine şiddet gösterdiği ortaya çıkınca diskalifiye edildi.

O sırada Loni Willison, söz konusu kadın yarışmacıyı Jeremy Jackson aleyhine yasal işlem başlatması için teşvik etti. Bunu neden yaptığını da şöyle anlattı: "Keşke vaktinde bana şiddet uyguladığında ben de bunu yapsaydım:"

Loni Willison'ın söylediğine göre evlilikleri sırasında bir keresinde Jackson kendisini boğmaya çalıştı. Bira şişeleriyle TV ekranını kırdı. Elinde bunları kanıtlayan görüntüler olduğunu da söyledi Willison. Zaten onun bu iddiasını Los Angeles polis kayıtları da doğruladı.

Willison'ın söylediğine göre o itişme sırasında iki tane kaburgası kırıldı, boynu incindi, vücudunda ve yüzünde bereler meydana geldi. Ama Willison dava açmadığı için olay kapandı. Jackson bütün bu yaptıkları yüzünden ceza almadı.

Loni Willison, 2015 yılında İngiliz The Sun gazetesine verdiği demeçte "Ondan şikayeçi olmadım çünkü korktum. Duygusal olarak kötü bir noktadaydım ve Jeremy'nin hapse girmesini istemedim" diye konuştu.

Ama sonra Jackson, katıldığı yarışmada rakibi olan kadına da şiddet uygulayınca onu şikayetçi olması için teşvik ettiğini böylece eski eşinin bu davranışlarının bir ceza almasını umduğunu sözlerine ekledi.