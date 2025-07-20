Bir zamanlar ona skandalların kahramanı ‘asi kız’ derlerdi... Annelik onu bambaşka bir insan yaptı: İyi ki doğdun gün ışığım!

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Hayatını altüst eden ve oyunculuk kariyerini bitme noktasına getiren bağımlılıklarından kurtulmak için birkaç kez rehabilitasyon merkezlerine yatmak zorunda kaldı.

Artık tam da unutulup gidecek, sönmüş bir yıldız olarak görülmeye başladığı dönemde karşısına çıkan aşk ise onu bambaşka bir yapacaktı…

Bir zamanlar ünlü dostlarıyla partiden partiye koşan Lindsay Lohan'ın şimdilerde bambaşka bir hayatı var

Umduğunu bir türlü bulamadığı, ona şöhret ve servet kazandıran Hollywood’dan kaçıp Duabai’ye yerleştiğinde karşısına çıkan iş insanı Bader Shammas'la evlenen Lindsay Lohan artık evli ve mutlu bir anne.

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Gösteri dünyasının spot ışıkları altından çekilip kocasının işleri gereği Dubai’de kalmayı tercih eden Lindsay Lohan onu dünyanın en muytlu insanı yapan oğlu Luai'nin ikinci doğum gününü kutladı.

İş insanı Bader Shammas'la evlenen Lindsay Lohan kendine yepyeni bir hayat kurdu

Sosyal medya hesabından küçük oğlu ve eşiyle çekilmiş mutluluk pozlarını paylaşan ünlü oyuncu oğluna “Güneş ışığımız, en tatlı oğlumuz, kalbimiz Luai'ye mutlu yıllar!” diye seslendi.

“Onun büyümesini izlemek, benim ve eşimin hayatındaki en büyük mutluluk” yazan 39 yaşındaki yıldız kutlama gönderisini “Sen bizim tanıdığımız en derin aşk, en çılgın macera ve en güzel amaçsın. Ben ve babam seni kelimelerle ifade edemeyeceğimiz kadar çok seviyoruz” sözleriyle bitirdi.

Ünlü çiftin Luai adını verdikleri oğulları 2 yaşına bastı

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Lindsay Lohan hamile olduğunu karnı epey büyüdükten sonra duyurmuş, birçok hamilelik pozunu Instagram’da paylaştıktan dört ay sonra oğlunu kucağına almıştı.

Uzun yıllar önce Dubai’ye yerleşen Lindsay Lohan eşi Bader Shammas'la 2019’da bir restoranda tanıştıktan sonra 2022’de nişanlandı ve çift aynı yıl evlendi.

Ünlü çift bebekleri doğduktan sonra onun fotoğraflarını bol bol paylaşmış ancak yüzünü daha önce hiç göstermişti. Bu Lohan’ın oğlunun yüzü açık şekilde paylaştığı ilk pozları oldu.