HÄ±zlÄ± aÅŸklarÄ±n biri bitmeden diÄŸeri baÅŸlardÄ±... Evlenince bambaÅŸka biri oldu... Bir Ã§ocuÄŸu karnÄ±nda, bir Ã§ocuÄŸu yanÄ±nda

Her ÅŸeyin Ã¶tesinde Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir mÃ¼zisyenin kÄ±zÄ±ydÄ±... Sadece bu bile onun ilgi Ã§ekmesi iÃ§in yeterliydi aslÄ±nda. Ama bÃ¼yÃ¼yÃ¼p serpildikÃ§e, Ã¶zel hayatÄ± hÄ±zlandÄ±kÃ§a babasÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z ilgi odaÄŸÄ± olmaya baÅŸladÄ±.

Ã–zellikle de kendisinin iki katÄ± yaÅŸÄ±ndaki sevgilisiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸk onu gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. BabasÄ±nÄ±n bu iliÅŸkiye sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± da kÄ±sa sÃ¼rede ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Nihayet sonunda yaÅŸÄ± yaÅŸÄ±na huyu huyuna uygun bir eÅŸ buldu ve evlendi. SonrasÄ±nda da anne oldu durulup oturdu. Åžimdi de ikinci bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na almak iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor zaten.





EVLENÄ°NCE BABASININ DA Ä°Ã‡Ä° RAHATLADI

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir zamanlar "Hello" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ± kasÄ±p kavuran Lionel Richie'nin kÄ±zÄ± Sofia Richie'nin Ã¶ykÃ¼sÃ¼.

27 yaÅŸÄ±ndaki Sofia Richie bir dÃ¶nem Justin Bieber ile ateÅŸli ama kÄ±sacÄ±k bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. Sonra da Kourtney Kardashian'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Scott Disick ile babasÄ± dahil kimsenin sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ±yla konuÅŸuldu.

O dÃ¶nemde her gÃ¼n magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerini sÃ¼sledi Sofia. Ama sonrasÄ±nda radikal bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Elliot Grainge ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden az bir zaman geÃ§miÅŸti ki mutlu Ã§ift, ilk bebeklerini kucaklarÄ±na aldÄ±.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Lionel Richie, kÄ±zÄ± Sofia'nÄ±n hÄ±zlÄ± aÅŸk hayatÄ±ndan rahatsÄ±zdÄ±. Ã–zellikle de iki katÄ± yaÅŸÄ±ndaki Scott Disick ile iliÅŸkisi onu endiÅŸelendiriyordu. Sonunda kÄ±zÄ± evlenince Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± da rahat bir nefes aldÄ±.





Richie, Scott Disick'in yanÄ± sÄ±ra Justin Bieber ile kÄ±sa bir iliÅŸki de yaÅŸadÄ±.





Ä°KÄ°NCÄ° BEBEÄžÄ°NE HAMÄ°LE

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re geniÅŸ aile konusunda ikisi de Ã§ok istekli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Sofia'nÄ±n yine karnÄ± burnunda. Ã‡ift, ikinci bebeklerini bekliyor.

Sofia Richie, giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ± Instagram sayfasÄ±nda. Elliot Grainge ile evliliÄŸinden bir kÄ±zÄ± olan Sofia Richie, ikinci bebeklerinin bir erkek olacaÄŸÄ±nÄ± da kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼zenlediÄŸi cinsiyet aÃ§Ä±klama partisinde duyurdu.

Bir zamanlar hÄ±zlÄ± hayatÄ± ve sÄ±k deÄŸiÅŸtirdiÄŸi sevgilileriyle dikkat Ã§eken Sofia Richie, artÄ±k ayaklarÄ± biraz daha saÄŸlam basan iki Ã§ocuklu bir anne olacak kÄ±sa zaman sonra.

Sofia Richie ile Elliot Grainge, 2023 yÄ±lÄ±nda evlendi. Bir yÄ±l sonra ilk bebekleri dÃ¼nyaya geldi. YakÄ±nda ikinci bebeklerini de kucaklarÄ±na alacak Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.

EVLENDÄ°KTEN BÄ°R YIL SONRA Ä°LK BEBEK GELDÄ°: BabasÄ±nÄ± Ã§ok Ã¼zen Scot Disick aÅŸkÄ±ndan kurtulan Sofia Richie, Elliot Grainge ile 2023 yÄ±lÄ±nda evlendi. Atlantic Records'Ä±n CEO'su olan Grainge ile Richie'nin kÄ±zlarÄ± Eloise Samantha 2024 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. GeÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda da ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu mutlu Ã§ift.

