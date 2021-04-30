Bir Zamanlar Kıbrıs 5. son bölümde Mine kayboldu... İşte Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümün özeti

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümü ile TRT1 ekranlarında 29 Nisan Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizide bu hafta; Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un onlara bir oyun oynayacağının farkına vardı. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson’un ölüm tuzağına çekilirken, Bereli için zor zamanlar başladı. Son bölümün hemen ardından ise Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

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Kemal, Derviş’in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır.

Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson’un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge’yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır. Diğer yanda ise, Makaryos’un Bereli avı sürmektedir.

Makaryos’a destek veren SSCB’nin KGB’yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe’yi, Mersin’de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy’de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge’den sonra Mine’yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.

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