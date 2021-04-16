Bir Zamanlar Kıbrıs 3. son bölüme damga vuran yüzleşme... İşte Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Kıbrıs 3. son bölüm tek parça internet üzerinden yayınlandı. TRT1 ekranlarında 15 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, Bir Zamanlar Kıbrıs'ın son bölümünde Ankaralı'nın Lefkoşa’da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat’ın ailesinin naaşlarının Türkiye’ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girmesi ekranlara geldi. Son bölüm sonrası yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Lefkoşa'nın düşmesi merak uyandırdı. Son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın üçüncü bölümünde şu gelişmeler yaşandı; Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal’in şimdi tek amacı vardır, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı’nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek. Kemal, onları kontrol noktasından geçirebilmek için kendini feda etmeye karar verir. Ama bunun farkına varan biri vardır.

Ankaralı ise Lefkoşa’da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat’ın ailesinin naaşlarının Türkiye’ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girer; adadaki İngiliz yüksek komiserliğini tek başına basacak, Türkiye’nin yardım uçağının yaralıları alıp kalkması konusunda onlara dair elindeki büyük kozu kullanacaktır.

Bu kozun kaynağı Sovyetler Birliği’dir. Ankaralı’yı bu bölüm Sovyetler Birliği’nde görev yaptığı zamanlarda bir Azeri Türkü olarak izleyeceğiz. İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralı’nın nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.

4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan İnan’ın, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dördüncü bölümü ile 22 Nisan akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.

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