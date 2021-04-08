Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan Bir Zamanlar Kıbrıs, 1963'te tarihe "Kanlı Noel Gecesi" olarak geçen saldırıyı anlatıyor. Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs'ın başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu paylaşıyor.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi



1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.



Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. ​​​​​​​

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