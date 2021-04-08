Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları
Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” ın TRT 1 ekranlarından yayınlanan ikinci tanıtımı yürekleri sızlattı. 1963 yılında Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen katliamı anlatan görüntülerin ekrana geldiği tanıtım izleyenleri derinden etkiledi. TRT 1’in hazırlık çalışmaları altı ay süren ve büyük prodüksiyonuyla çok konuşulacak olan yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini gözler önüne serecek. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları...
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan Bir Zamanlar Kıbrıs, 1963'te tarihe "Kanlı Noel Gecesi" olarak geçen saldırıyı anlatıyor. Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs'ın başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu paylaşıyor.
Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi
1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.
Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.