Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hakkında detaylar

Yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor. Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizide tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi, adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınıyor. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs ile ilgili detaylar

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladı. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul’da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

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