Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı - Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda, dönemin Kıbrıs Türk Cemaat Başkanı olan Rauf Denktaş'ın anavatan Türkiye'den istediği destek için yazdığı mektup, yaşanan katliamdan görüntülerle ekrana geldi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tamamı Kıbrıs'ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak "ilk dizi" olma özelliği de taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" adlı yapım, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer alacağı dizi, usta isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla yakın zamanda izleyiciyle buluşacak.

Dizi setine ada halkından yoğun ilgi



Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da yoğun ilgisiyle kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatacak olan ve adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı dönemiyle ekranlara gelecek.

'Rauf Denktaş' dizide hayat buluyor



Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor.

Rum komutan Samson'u Tayanç Ayaydın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ise Devrim Saltoğlu oynayacak.

Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.

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