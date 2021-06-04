Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finaline Cengiz Topel damga vurdu... İşte Bir Zamanlar Kıbrıs 9. son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Kıbrıs sezon finali tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs 3 Haziran tarihinde heyecanlı bölümle izleyici karşısına çıktı. İnci, Müge ve Sandy’i Türkiye’ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy’e ulaşırken Erenköy savaşlarına giden yol son bölümde merak uyandırdı. Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

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BİR ZAMANLAR KIBRIS 9. BÖLÜMDE (SEZON FİNALİ) NELER OLDU?

İnci, Müge ve Sandy’i Türkiye’ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy’e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar. Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali’nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar. Rauf ise Ankara’daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır. Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ SEZON NE ZAMAN?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak eylül ayında başlaması bekleniyor.

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