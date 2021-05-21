Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölümde Şef ve Efsane’ye suikast! İşte Bir Zamanlar Kıbrıs son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm internetten tek parça erişime açıldı. Kıbrıs Türk halkının büyük dramının ve Türkiye ile dayanışma halinde zafere ve barışa götüren o eşsiz ve görkemli direncin anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 21 Mayıs Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında 7. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Sevilen dizide Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplarken, İnci de adım adım özgürlüğe yaklaştı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

BİR ZAMANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkartır. Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır. KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane’ye suikast düzenler.

Ankara’da işler yolunda gitmezken Lefkoşa’nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakındır. Denktaş’ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır.

Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa’da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verir. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane’ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.

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