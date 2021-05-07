Bir Zamanlar Kıbrıs 6. son bölüme damga vuran sahne: Kemal Samson'u öldürdü mü?

Bir Zamanlar Kıbrıs 6. son bölüm tek parça yayınlandı. TRT1 ekranlarında 6 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, Bir Zamanlar Kıbrıs'ın son bölümünde köylerinden göçe zorlanan Kıbrıs Türkü Lefkoşa’ya ulaştı. İnci kızı ile Rum sokaklarında EOKA ile gergin bir takip ve kaçma kovalamaca yaşarken, Ankara sokaklarında silah seslerinin yansıması heyecan dolu anlara sahne oldu. Son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın beşinci bölümünde şu gelişmeler yaşandı; Saldırılar ve zulümlerden kaçan, köylerinden göçe zorlanan Kıbrıs Türkü Lefkoşa’ya ulaşmaya başlamıştır. Şimdi erzak ve yatacak yer kıtlığı en büyük sıkıntıdır. Binlerce acılı insan Lefkoşa sokaklarında açlıkla, soğukla ve barınak sorunuyla mücadele halindedir. Rauf Denktaş ve Ankaralı, Makaryos’un gasp ettiği yiyecek stoğunu ele geçirmek için riskli bir plan kurar.

Kemal ve Derviş ise Bereli’ye suikast düzenleyenin Samson olduğunu öğrenir. Samson, Türk tarafında sıkışıp kalmıştır. Kemal, elindeki telsizle Samson ile bağlantı kurar. Şimdi Kemal-Samson arasında Kemal’in yönettiği bir kedi-fare oyunu başlar. KGB, Ankara’da Ayşe üzerinden Bereli’nin kimliğini deşifre edince Sovyetler ile İstihbarat arasında bir savaş başlar. Ankara sokaklarında silah sesleri konuşulur. İnci ise Samson’un yokluğunu fırsat bilip kaçar. Şimdi anne-kızı, Rum sokaklarında EOKA ile gergin bir takip ve kaçma kovalamaca beklemektedir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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