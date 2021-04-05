Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümde olacaklar

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ilk bölümü geride kaldı. Heyecan dolu 2. bölüm fragmanı da diziseverlerle buluştu. İşte, yeni bölüm yayın tarihi...

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs" yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT1'de olacak.

İLK BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

21 Aralık 1963 sabahı... Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı…

Yüzyıllardır Akdeniz’in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan rüzgar hangi şarkıyı söylediyse onu mırıldanan, kalpleri kime çarptıysa onun elini tutan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu.

O gün, sadece Kemal Dereli ve yüz binlerce Kıbrıs Türkünün değil, Kıbrıs’ta yaşayanlar da dahil devlet için gizli görevde çalışan ve “Anavatan”da, Ankara’da yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatı da bir daha asla “eskisi gibi olmayacak” şekilde değişti.

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