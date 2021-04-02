Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm fragmanı yayınlandı - Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümde kanlı saldırı yürekleri dağladı...

Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölümü ile TRT1 ekranlarında 1 Nisan Perşembe akşamı yayın hayatına başladı. Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ilk bölümünde Türklere yapılan saldırı etkileyici anlara neden oldu. Sarsıcı hikayesi ve dönemi tüm ayrıntılarıyla yansıtan dizinin yeni bölüm fragmanında ise gözyaşları sel oldu.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hüzünlü hikayesi ile dikkat çeken Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan ilk görüntüler;

BİR ZAMANLAR KIBRIS İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

1963 yılında tarihe Kanlı Noel gecesi olarak geçen, Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türkleri ‘ne düzenlediği saldırıdan yürekleri dağlayan görüntüler ekrana geldi.

Sakız fabrikası sahibi Kemal Dereli’nin (Ahmet Kural), eşi İnci (Pelin Karahan) ve iki kız çocuğuyla birlikte adada mutlu bir yaşam sürerken, yapılan saldırılarla parçalanmaya başlayan hayatlarından ilk görüntüler ekrana yansıdı. Şiddetlenen olaylar nedeniyle, nişanlısı Ayşe’ye veda ederek Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı’nın (Serkan Çayoğlu) dönemin Kıbrıs Türk Cemaati Lideri Rauf Denktaş’la (Devrim Saltoğlu) ile birlikte verdiği mücadele ekrana yansıdı.

1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.

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