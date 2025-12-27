Bir zamanlar geleceği parlak bir oyuncuydu... Şöhret uçurumundan sessiz sedasız kayıp gitti... Şimdi sokaklar tüm hayatı oldu

Haberin Devamı

Bu satırlar, eski bir çocuk yıldızın bundan 11 yıl önce kaleme aldığı bir şiirden. O şiirinde kendini "bir su giderinin içindeki bir yaprağa da" benzetiyor. Ardından da eğer bu şekilde yaşamaya devam ederse sonunun ne olacağını şöyle anlatıyor: "Eninde sonunda bir gidere düşeceğim."

ESKİDEN YILDIZDI ŞİMDİ SOKAKLARA DÜŞTÜ

Aslında olup biteni bu kadar iyi ifade edebildiği halde bunu değiştirmek için kendisine uzatılan yardım ellerini bile tutmayan bu kişi Tylor Chase.

Bir zamanlar Nicelodeon kanalının küçük yıldızıyken bir anda kendini sokaklarda bulan Tylor Chase.

Çoktandır 36 yaşındaki Chase'in eski halinin yerinde yeller esiyor. Üstü başı perişan ve pislik içinde Los Angeles sokaklarında dolaşıyor. Başının üzerinde bir çatı yok ve bu konuda atılan adımları da bir süre sonra geri çeviriyor.

Haberin Devamı

Zaten Los Angeles sokaklarında perişan haldeyken onu tanıyan bir hayranının sosyal medya paylaşımıyla eski çocuk yıldızın da durumu ortaya çıktı.

BABASI İLK KEZ KONUŞTU

Bunun ardından da tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi basın onun peşine düştü. Ama bu kez parlak oyunculuğunu övmek için değil düştüğü durumu gözler önüne sermek için.

İngiliz Daily Mail gazetesi de Tylor Chase'in babasıyla konuştu. Annesi ve babası yıllar önce ayrılan Chase, zaman zaman ikisinden birinin yanında kalıyor.

Daha doğrusu karayoluyla birbirlerine bir saat uzaklıkta yaşayan eski çiftin bulunduğu kentin sokaklarında hayatta kalmaya çalışıyor.



Chase'in babası Joseph Mendez Jr, gazeteye verdiği röportajda oğlunun on yıllardır akıl sağlığı sorunlarıyla ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

TEDAVİYİ BIRAKIP YİNE SOKAKLARA DÖNDÜ

"Oğlum aslında harika bir insandır" diyen Mendez Jr, "Ailemiz, on yıldan fazla bir süredir Tylor için madde bağımlılığı desteği ve ruh sağlığı bakımı da dahil olmak üzere tedavi seçenekleri arıyor" dedi.

Babasının anlattığına göre Tylor Chase'e bundan 10 yıl önce şizofreni ve bipolar bozukluk teşhisi konuldu. 2021 yılında da tedavi için bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı Chase.

Eski oyuncunun babası Mendez Jr "Oğlumu Georgia'da bir tedavi merkezine gitmeye ikna ettik. Ama bir süre sonra tedavi planını reddedip yeniden madde kullanmaya başladı" diye anlattı durumu.

Haberin Devamı

SOKAKLARI KENDİNE MESKEN EDİNDİ

Tedaviyi reddetmesinin ardından Tylor Chase, California'da yaşayan annesi Paula Moisio'nun yanına gitmek için babasından ayrıldı.

Chase, geçen hafta içinde de Los Angeles'ta yine sokaklarda görüntülendi. Gazetecilerin sorusu üzerine ruh sağlığı ile ilgili sorunları olduğunu reddetti.

Bunun yanı sıra bazı sakinleştirici ilaçlar kullandığını ve bunları da psikiyatrının reçete ettiğini ileri sürdü.

BAZI KÜÇÜK SUÇLARLA İLGİLİ KAYDI VAR

Chase'in görüntülendiği Riverside bölgesinin polis yetkilileri de eski çocuk yıldızın 2023'ten bu yana dükkan soygunculuğu ve madde kullanımı dahil 12 suç kaydı olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Bölgenin güvenlik yetkilileri, Chase'i bir evsiz sığınağına yerleştirmek istediklerini ama kendisinin bunu reddettiğini de belirtti.

Tylor Chase ise aslında evsiz olmadığını eğer isterse annesinin ya da babasının yanına gidebileceğini söyledi.

ANNESİ: 'OĞLUMA YARDIM TEKLİF ETMEYİN': Bu arada Chase'in annesi Paula Moisio, oğlunun hayranlarından ona herhangi bir yardımda bulunmamalarını talep etti. Bunun ötesinde Tylor Chase'in durumu hakkında başka bir yorum yapmaktan kaçındı. Onun bu isteği tepki çekti. Ancak bazıları da bütün bu yardımların sonunda oğlunun yine sokağa döneceğini bildiğinden belki de sıkı bir tedavi görmesi için bunu yaptı yorumlarına neden oldu.

Haberin Devamı





HAYATINI ŞİİRİNDE DİZELERE DÖKTÜ

Bu arada Tylor Chase de Daily Mail gazetesine 2020 yılında Shrine Tylor takma adıyla iki fantastik roman yayınladığını anlattı. Ayrıca ekim 2021' kadar bir internet kanalında video seslendirme işi yaptı.

Ama bunlar hep kısa süreli oldu. Tylor Chase, bulduğu ilk fırsatta yine sokaklarda yaşamaya devam etti.

Chase 2014 yılında kaleme aldığı Bipolar adlı şiirinde de kendini "Hayatımı daha iyi bir hale getirebileceğimi biliyorum... Ama şu anda şapkasını ve tavşanlarını yitirmiş bir sihirbaz gibiyim... Gösterilerime kimse gelmiyor..." sözleriyle anlattı.

PARLAK BİR KARİYERİ OLABİLİRDİ

1989 yılında Tylor Kurtis Mendez adıyla dünyaya gelen Tylor Chase, Nickelodeon'da yayınlanan Ned's Declassified School Survival Guide ile adını duyurdu.

2004 ile 2007 arasında rol aldığı bu yapımın ardından Everybody Hates Chris, Good Time Max gibi yapımlarda oynadı. Son olarak 2011'de L.A Noire için kamera karşısına geçti.

Çhase, 2020 yılında iki tane kitap yayınladı. Bu kitaplarında da Shrine Tylor takma adını kullandı.