Bir zamanlar dünyanın en güzel kadınıyla evliydi… Gönlü hiç boş kalmadı... Yarı yaşındaki sevgilisi ona bir evlat daha verdi…

Dünya sinemasının iki Fransız yıldızı birlikte kamera karşısına geçtikleri filmin setinde aşkı bulmuş, evlenip mutlu bir yuva kurmuştu.

Vincent Cassel de en az karısı kadar ünlü bir yıldızdı ancak karısının şöhreti onunkini çoktan aşmıştı. Vincent Cassel ve Monica Bellucci bir zamanların en ilgi çeken çiftlerindendi

DÜNYANIN EN GÜZEL KADINIYLA EVLİYDİ

Çünkü Monica Belluci sadece başarılı bir oyuncu değil aynı zamanda dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul ediliyordu. Hatta birçok sinema otoritesi ve sayısız hayranı onun güzelliğini rakipsiz kabul etmişti.

Ünlü çiftin büyük mutluluğu 14 yıl sürdü, 2013’te yollarını ayırdılar. Bir dönemin ateşli aşıkları iki kızları, 21 yaşındaki Deva ve 15 yaşındaki Leonie hatırına hâlâ dostluklarını sürdürüyor.

Vincent Cassel Monica Bellucci'den sonra Fransız model Tina Kunakey'le nikah masasına oturmuştu

Vincent Cassel boşandıktan sonra aşk hayatını “hızlı” yaşamaya devam etti.

KALBİNİ HİÇ BOŞ BIRAKMADI… BİR EVLİLİK, BİR SEVGİLİ VE İKİ ÇOCUK

19 yaşındayken hayatına giren Fransız model Tina Kunakey’le o 21 kendisi 52 yaşındayken evlenen Cassel bu evliliğinden de şimdi 5 yaşında olan bir kız çocuk sahibi oldu.

Beş yıllık karısından boşanan Cassel ona çok benzeyen bir başka güzele gönül verdi

Çiftin 5 yıllık aşkı evliliklerini 2023’te bitirmeleriyle son buldu. Ve usta aktör bir kez daha kendisinden 30 yaş küçük bir modele gönlünü kaptırdı. Üstelik bu Brezilyalı güzel kısa bir süre önce boşandığı Tina Kunakey’e çok benziyordu.

58 yaşındaki Vincent Cassel ile 28 yaşındaki sevgilisi Narah Baptista ocak ayında Narah adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu. Vincent Cassel'in Monica Bellucci ve Tina Kunakey'den doğan kızları

DOĞUMDAN SONRA PLAJA KOŞTULAR… FAZLA KİLOLARINI ÇOKTAN VERMİŞ

Bir yandan bebeklerini büyüten çift doğumdan sonra ilk kez Brezilya plajlarında görüntülendi.

Birlikte denize girip güneşin keyfini çıkaran Vincent Cassel ve Narah Baptista çok mutlu görünüyordu. Genç modelin doğum kilolarını hemen verip eski formuna kavuştuğu da gözlerden kaçmadı.

Dördüncü kez baba olan ünlü oyuncu sevgilisiyle Brezilya plajlarında gününü gün ediyor

Narah Baptista geçen eylül ayında büyüyen karnını fotoğraflarını ilk kez paylaşmış, ocak ayında da bebeğini emzirdiği bir başka paylaşımla anne olduğunu duyurmuştu.

DÖRDÜNCÜ SEFERDE ERKEK ÇOCUĞU BULDU

Ünlü model siyah beyaz fotoğrafın altına “Teşekkür ederim oğlum, annen olarak beni seçtin. Bu sevgi içime sığmıyor, taşıyorum, ağlıyorum ve ağlıyorum ve ağlıyorum. Ama bu saf AŞK. Tam bir hafta önce sen doğdun ve ben yeniden doğdum” yazarak büyük mutluluğunu paylaştı.

Vincent Cassel ve Narah Baptista ocak ayında doğan oğullarına Narah adını verdiler

Halihazırda üç kız babası olan Vincent Cassel dördüncü kez babalık sevincini yaşarken bu kez de bir oğul sahibi olmuş oldu.

EN BÜYÜK KIZI MODEL VE OYUNCU OLDU

Cassel’in Monica Bellucci’den doğan kızı Deva da anne ve babasının yolundan gitmiş, önce genç yaşında modellik yapmaya başlamış sonra da oyunculuğa el atmıştı.

Vincent Cassel ve Monica Bellucci'nin model ve oyuncu olan kızları Deva aynı annesinin gençliğine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor

Ünlü anne ve babasının hızla yükselen kariyerine katkılarını görmezden gelmeyen Deva Cassel verdiği bir röportajda ebeveynleri için “Bana her zaman ileriye bakmayı, kendimi her zaman korumayı, her zaman nazik olmayı öğrettiler. Hayatımın bir noktasında bu sektörde çalışmak istediğimi biliyordum ama kesinlikle bu kadar seveceğimi ve hayatımı bundan kazanacağımı beklemiyordum” demişti.