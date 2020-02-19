Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamanlar'ın konağında gizemli misafir

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 20 şubat Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesi ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın fragmanına yansıyan Müjgan'ın Yılmaz'ın telefon konuşmasını dinleyip istediği delile kavuşması ekran başındakilere heyecanlandıracak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm fragmanı...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor.

Çukurova'da dolayan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir.

Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir. Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Ancak heyecanın sebebi mutluluk ve şaşkınlıktan çok, bilinmezliktendir.