Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 54. bölümde neler olacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 6 Şubat Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde heyecanlı anlar yeni bölüme damga vuracak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 54. bölüm bölümünde yaşanacaklar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hünkar'ın sırrı ortaya çıkmasın diye yardım istemeye geldiği Fekeli, gözyaşları ile dinlediği gerçeklerin hemen ardından yere yığılır! Hünkar konağa dönerken eve gelen Behice, Fekeli'yi hastaneye yetiştirmeye çalışır.

Yılmaz, babasının yere yığılmadan önce Hünkar ile buluştuğunu öğrenince bir kez daha konağın kapısına dayanır. Fekeli'nin fenalaştığından haberi olmayan Hünkar, Yılmaz'ın Adnan ile ilgili gerçeği öğrendiğini zannederek çok korkar. Demir, Züleyha, tüm çalışanlar ve Müjgan da Yılmaz'ın bağırmasıyla bahçeye toplanır. Yılmaz, Hünkar'dan hesap sormaya gelmiştir, ancak Müjgan'ın Demir'e yaptığı ziyareti öğrenir.

Annesinin yasını tutmaya devam etse de Üzüm, Saniye ve Gaffur'un evine neşe getirmiştir. Rüyalarında annesini gören küçük kız, Saniye'ye "Saniye Anne" demeye başlar. Haminne'nin yanından bir dakika bile ayrılmayan Fadik hayatının en zor günlerini yaşamaktadır. Tüm bunların üzerine Haminne bir gece herkes uyurken gezmeye çıkınca, ortalık yine karışacaktır.