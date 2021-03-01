Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si yoğun bakımda

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, yaptırdığı test sonucu pozitif olduğunu öğrendi. Çekimler için Adana'da bulunan ünlü oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede durumunun ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakım haberi ile hayranlarını korkutan Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatro bölümü başkanı olan Selin'in daha o zamandan iyi bir tiyatrocu ve oyuncu olacağı belliydi. 1988 doğumlu olan genç aktris Selin Yeninci İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun oldu. 2011'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Başarılı bir öğrencilik geçiren Selin, bölümünden mezun olduğu gibi Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine başarılı bir giriş yaptı.