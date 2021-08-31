Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol dizileri ve filmleri

ATV ekranlarında her perşembe akşamı yayınlanan Tims&B imzalı Bir Zamanlar Çukurova’nın 4.sezon fragmanı yayınlandı. Dizinin başrollerinden Fekeli karakteriyle Kerem Alışık’ın veda edeceği konuşulurken, yeni bir isim olarak ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı olarak izleyenlerle buluşacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova Hakan Gümüşoğlu karakteri ve İbrahim Çelikkol hakkında merak edilenler…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HAKAN GÜMÜŞOĞLU KİMDİR?

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Çukurova'nın iş ve cemiyet hayatına hızlı bir giriş yapacağı 'Hakan Gümüşoğlu' karakteriyle dahil olacak. Çukurova'nın bereketli topraklarının altını üstüne getirecek Hakan Gümüşoğlu iddialı bir karakter olarak izleyenlerin karşısına çıkacak. İhtiraslı, savaşçı, gözü pek kişiliğiyle öne çıkan Hakan Gümüşoğlu, Çukurova'daki pek çok ismin tam tersi, tüm zenginliğini kendisi elde etmiş bir işadamı. İzmir'de başlayan yaşamı, üniversite yıllarında Berlin'de bir dönem Demir Yaman ile kesişmiş. Ve yıllar sonra Demir'in hayatında kaynağı bilinmeyen düşmanlıkları ve Demir'le üniversite yıllarına uzanan bağı ile hikayenin karanlıkta kalmış düğümlerini çözerek Çukurova'nın altını üstüne getirecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezon çekimleri Adana'da başladı. Dizi, dördüncü sezonda da atv ekranlarına perşembe akşamları damgasını vurmaya hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonunun Eylül ayının 2. haftası başlayacağı söyleniyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. 25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Doğduğun Ev Kaderindir- 2020

Muhteşem İkili- 2018/2019

Su ve Ateş- 2018

Siyah Beyaz Aşk- 2017

Seddülbahir 31 Saat- 2015

Kördüğüm- 2015/2016

Reaksiyon- 2014

Merhamet- 2013

İffet- 2011/2012

Keskin Bıçak- 2010

Karadağlar- 2010

MAT- 2009

Pars Narkoterör- 2008

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