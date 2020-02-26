Bir Zamanlar Çukurova'nın 57. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Müjgan savaş açıyor

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 27 Şubat Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman diziseverlerin karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukuva'nın yeni bölüm fragmanında heyecan dolu gelişmeler yer aldı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 57. bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacak gelişmelerin özeti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor.

Çukurova'da dolayan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir.

Gaffur'un Üzüm'ün evlerine getirdiği neşe ile yüzü gülmüştür. Üzüm kızı alıp çarşıya giden Gaffur, küçük kıza en iyi en yeni ayakkabıları alacaktır. Meşhur cimriliğini Üzüm için bırakan Gaffur, günün sonunda Üzüm'den hayatının en kıymetli hediyesine kavuşacaktır. Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir.