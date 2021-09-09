Bir Zamanlar Çukurova’daki Hakan kimdir? İbrahim Çelikkol’un oynadığı diziler

Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu’na hayat veren İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 doğumlu. İbrahim Çelikkol’un oynadığı diziler arasında Doğduğun Ev Kaderindir, Siyah Beyaz Aşk, Merhamet ve Kördüğüm de bulunuyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model İbrahim Çelikkol, Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterine hayat verdi. Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model İbrahim Çelikkol, Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

OYNADIĞI DİZİLER

Siyah Beyaz Aşk

Seddülbahir 32 Saat

Reaksiyon

Muhteşem İkili

Merhamet

Kördüğüm

Keskin Bıçak

Karadağlar

İffet

Doğduğun Ev Kaderindir

En lezzetli yemek tarifleri burada