Bir Zamanlar Çukurova’daki Fekeli ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli diziden ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Kerem Alışık'ın oynadığı çok sevilen Fekeli’nin karakteri dizinin yayınlanan son bölümünde Ali Rahmet Fekeli’nin Demir Yaman tarafından vurulduğu sahnesi akıllara Fekeli ölüyor mu sorusunu getirdi. Daha yeni kalp krizi geçirmişken, sosyal medyada dolaşan haberler Fekeli’nin bir kurşun yarasını daha kaldıramayacağı yönünde. Bunun üzerine, dizide Yılmaz'ın babası olan Kerem Alışık yanı Fekeli'nin de kadrodan çıkacağı konuşulurken, Bir Zamanlar Çukurova’daki Fekeli gerçekten ölüp ölmediği merak konusu.

FEKELİ ÖLÜYOR MU?

ATV’nin sevilen yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kerem Alışık’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz kesinleşmiş değil ve konu hakkında bir açıklama yapılmadı. Fekeli'yi canlandıran Kerem Alışık'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

5 Haziran 1960 yılında dünyaya gelen Kerem Alışık, Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ın çocuğudur. Çok fazla bilinmese de ünlü şair Atilla İlhan, Kerem Alışık’ın dayısıdır.

Pek çok dizi ve filmlerde rol alan Kerem Alışık, dizi oyunculuğuna 1995 yılında Ünal Küpeli'nin yönettiği ''Fırtınalar'' adlı dizi ile başlamıştır. İlk sinema filmi, senaristliğini merhum gazeteci Savaş Ay’ın üstlendiği ''Dansöz''dür.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl'le evlendi. Alışık’ın, 1997 yılında boşandığı bu evlilikten "Sadri" adında bir oğlu dünyaya geldi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?