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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ölecek mi?

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ölecek mi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin tanıtımı ardından Züleyha'nın akıbeti merak konusu oldu. Evlilik teklifi ardından Züleyha'nın ölüp ölmediği soruları gündeme geldi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 116. bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ölecek mi?

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha 116. bölüm fragmanlarıyla birlikte Züleyha'nın akıbeti merak ediliyor. Kurşunun hedefi olan Züleyha'nın yere yığıldığı anlar çok konuşuldu. 

Bir Zamanlar Çukurova 116. bölüm özeti

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider. Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir .Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder. Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar. Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler. Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer. Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar.Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

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