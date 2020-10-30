Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar öldü mü? Vahide Perçin’in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor

Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölüm finali Vahide- Behice yüzleşmesiyle yapıldı. “Ömrünün sonuna kadar hapiste kalacaksın…” sözleri ardından kendisini kaybeden Behice, kendisi hakkında gerçekleri ortaya çıkaracak olan Hünkar’ı bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hünkar'ın akıbeti merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar öldü mü?



Geçtiğimiz haftalarda dizinin Hünkar’ı Vahide Perçin’in Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacağı iddia ediliyordu. Hünkar’ın diziden ölerek ayrılacağı yazılıp çiziliyordu ancak nasıl öleceği merak konusuydu. Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar’ın akıbeti önümüzdeki hafta belli olacak.