Bir Zamanlar Çukurova'da dizisinde Hakan Gümüşoğlu sürprizi! İbrahim Çelikkol üstlenecek

TV100'de yer alan habere göre Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 103. bölüm çekimleri yakında başlıyor. ATV'nin Tims&B imzalı rekortmen dizisinin kadrosuna İbrahim Çelikkol dahil olmuştu. Yakışıklı oyuncunun karakteriyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye iddialı bir giriş yapacak. Demir Yaman’dan intikam almak için Çukurova’ya ayak basacak olan Hakan dizideki hiç düşmeyen tansiyonu iyice artıracak.

Öte yandan diziye ayrıca Erkan Bektaş da katıldı. Bektaş son olarak “Akıncı” adlı dizide seyirci karşısına çıkmıştı.

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