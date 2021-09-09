Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'e ne oldu, öldü mü? Murat Ünalmış sosyal medyadan açıklamıştı

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Ekranların uzun soluklu dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümünde Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Ancak Demir'in yaşadığına dair herhangi bir belirti bulunmaktadır.

Hakan Gümüşoğlu, dengeleri değiştirecek mi?



Çukurova'da yeni sezona intikamlar damga vuruyor. Adana'ya intikam ateşiyle gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşinin intikamını almak için gözünü karartıyor. Kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazır olan Hakan, Çukurova'da itibar kazanmak istiyor. Daha önce Demir'i tanıyan Hakan, şehirde dengeleri değiştirmenin peşine düşüyor.

Yamanlar Konağı alevler içinde kalırken Züleyha ve Fikret Demir'i arıyor. Yangının sebebinin bir düşman olduğunu düşünen Züleyha olayın peşine düşüyor. Fikre, başta söylemek istemese de Züleyha ile Hakan'ın adını paylaşıyor.

Züleyha, Ümit'i vurdu



Züleyha ve Ümit arasındaki gerilim de hız kesmeden devam ediyor. Ümit'in yaptıklarına artık katlanamayan Züleyha, silahını alıp Ümit'le karşı karşıya geliyor. Boğuşma esnasında vurulan Ümit'i gören Züleyha dehşete kapılırken onları uzaktan izleyen kişinin farkına varmıyor.

İlk üç sezonuyla atv'de fırtına gibi esen Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonu ile bir kez daha izleyicisinin karşısına çıkıyor. Her bölümünde büyük bir heyecan yaşatan dizi, 103. Bölümü ile 9 Eylül Perşembe akşamı atv'de.



MURAT ÜNALMIŞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU



Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.

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