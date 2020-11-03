Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Hünkar’ın ölümü ardından…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Hünkar'ın ölüm haberi ardından yaşananların ön plana çıktığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında Fekeli'nin perişan görüntüsü dizi takipçilerini şimdiden etkiledi.

HÜNKAR YAMAN NASIL ÖLDÜ?

Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölüm finali Vahide- Behice yüzleşmesiyle yapıldı. “Ömrünün sonuna kadar hapiste kalacaksın…” sözleri ardından kendisini kaybeden Behice, kendisi hakkında gerçekleri ortaya çıkaracak olan Hünkar’ı bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hünkar hayatını kaybetti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir. Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Henüz çiftlikteki herkes hayatlarını alt üst edecek olaydan habersizdirler.Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!

Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.