Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova 65. bölüm fragmanında büyük yüzleşme!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 24 Eylül Perşembe akşamı 65. bölümü ile diziseverlerle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 65. bölümü öncesi yayınlanan yeni bölüm fragmanında şehre gelen yabancının Ali Rahmet'i araması dikkat çekti. Diğer yandan Şermin'i bu yabancıyı görüp verdiği tepki heyecanlı anların ipuçlarını verdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm özeti ve fragmanı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, “Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması” emrine Hünkar bile karşı duramadı.

Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan'ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz'la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı? Hünkar, Züleyha'yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir'i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak.

Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor! Hünkar Yaman'ın hiç ummadığı bir anda karşılaştığı Sevda Çağlayan, iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Çukurova'nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile İstanbul gazinolarının en büyük assolistlerinden Sevda'yı karşılaştıran ortak kader ne? Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken, Çukurova'da taş taş üstünde kalabilecek mi? Hünkar, eşinin ihaneti ile ilk kez gerçek bir savaşa giriyor. Çünkü bu kez, aynı ihanetin bir tarafında oğlu var.