Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı - 62. bölümde neler olacak? 

Bir Zamanlar Çukurova'nın 2 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin 62. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. İlgi gören dizinin bu haftaki fragmanında hapishaneden evi arayan Züleyha'ya Demir'in söylediği sözler heyecan yarattı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır! Demir mahkemede Züleyha’yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir’in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha’ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir.