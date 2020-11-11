Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova 72. bölümde Züleyha... 

Bir Zamanlar Çukurova 72. yeni bölümüyle 12 Kasım Perşembe akşamı ekranlara gelecek. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Züleyha, Hünkar Yaman'ın katilinin peşinde olurken Yılmaz'ın gitme teklifine yanıt vermesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Müjgan'ın bulduğu bir belge ise yeni bölümde heyecanı arttıracak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümle ilgili ayrıntılar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler...

"Bazı hikayeler vardır, sen bitti dediğinde başlar."

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle yarın 20.00'de atv'de. @cukurovaatv pic.twitter.com/MW7g2ZOM8k — atv (@atvcomtr) November 11, 2020

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar’ın Behice’yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar’ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner!

Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur. Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.

Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa’yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir. Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice’nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki “Bu çocuğun babası kim?” sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar’ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice’ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda’nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar’ın konuya dahil olduğunu öğrenir!

Demir’in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.

Acı haber, Demir’i küçük bir çocuk gibi, çocukken saklandığı ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğar! Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra, ‘annelik duygusunda’ buluşup birleştiği ‘annesi’ni kaybetmenin üzüntüsü içindedir.

Haminne’nin gözyaşları yürekleri dağlarken, 40 yıllık aşkına bir kez daha kavuşamadan, bu kez umudu bile kalmadan ayrılan Fekeli’nin acısı sanki herkesin acısını da bir kat daha arttırır! Tüm husumetleri sona erdirmiş görünen acı haber, gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde dalga dalga tüm Çukurova’ya yayılır. Kaderini değiştirdiği herkes, şimdi Hünkar’ın kaderini değiştiren katilin peşine düşecektir! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova’da bu hafta da sular durulmayacak.