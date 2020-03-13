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Televizyon
Haber Giriş: 13.03.2020 - 01:42,Son Güncelleme:/

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tam izle - Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm kesintisiz izle

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tam izle - Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm kesintisiz izle
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Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 59. bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. 12 Mart tarihinde Bir Zamanlar Çukurova'nın ekranlara gelen son bölümünde Züleyha'nın Demir'e silah doğrultması şaşırtıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin yayınlanan son bölümünü televizyonda takip edemeyenler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 59. bölümünü internetten izlemek için araştırma yapmaya başladı. İşte, kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme linki.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 12 Mart Perşembe akşamı izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Dizinin bu haftaki yayınlanan bölümünde Züleyha'nın üzerine benzin dökmesi izleyenleri şoke etti. Demir'in vurulup vurulmadığı ise son bölümde merak konusu oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 59. son bölümle ilgili detaylar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir’in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha’yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur. Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir’i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır! Tüm bu yaşananlar Züleyha’ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatında da vazgeçip, Adana’nın ortasında üzerine benzin dökecektir! Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Yılmaz ise bir yandan Züleyha’ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika’ya gitmiştir. Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha’dan, Yılmaz Müjgan’dan vazgeçmiştir! Çukurova’da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır…

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