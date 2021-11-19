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Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Hakan'dan şok eden adım! İşte Bir Zamanlar Çukurova 113. son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Hakandan şok eden adım İşte Bir Zamanlar Çukurova 113. son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 113. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Her perşembe seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 18 Kasım tarihli son bölümünde, Yamanlar Konağı Demir'in ölümüyle yasa bürünürken, Demir son yolculuğuna uğurlandı. Dizinin final sahnesinde ise Hakan ve Züleyha öpüşmesi bu haftaya damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 113. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Hakan'ın Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozularak Züleyha'yı yemeğe çıkarıp ilan-ı aşk etmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünürken Züleyha'nın nasıl bir karar vereceği ise merak uyandırdı. Bir Zamanlar Çukurova son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler. Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder. Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır. Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür. Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

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Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir. Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister. Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi

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