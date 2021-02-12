Bir Zamanlar Çukurova 83. son bölümde şoke eden görgü tanığı... İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 83. bölümü ile 11 Şubat Perşembe akşamı Atv ekranlarında diziseverler ile buluştu. Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar bu haftanın merak uyandıran gelişmelerinden oldu. Giderek yakınlaşan Ümit ve Demir'in geceyi birlikte geçirmesi ise son bölümde damga vurdu. Demir'le ilgili planları olan Ümit'in ölümle ilgili söylediği sözler dikkat çekti. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son bölümü izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

Behice, bu paranın Yılmaz’ın paraları olduğuna emindir! Ancak onu kimse dinlemeyecektir!

Para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmayacaktır, soluğu konakta alır! Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştür. Attığı her adımda, etrafındaki çember daraldığı gibi, Müjgan ile de arası açılacaktır!

Geceyi birlikte geçiren Ümit ve Demir’in adeta karınlarında kelebekler uçmaktadır! Ancak arazide bulunan para ve ofise bırakılan mektup, Züleyha ve Demir’in ortak gündemindedir. Demir, Züleyha’nın soyadlarının itibarını koruma çabasından etkilenir ama aklı da Ümit’tedir.

Henüz kimsenin Gülten ve Çetin’in küçük konaktan taşındığından haberi yoktur. Behice ise gelip yerleşmiştir. Ama elbette, sakin sakin oturmak ona göre değildir! Hırsını çalışanlardan almaya kalktığında ortalık karışır! Üstüne Gaffur’u tehdit ederek işlerini yaptırmaya kalktığında Demir ile Gaffur arasında büyük bir tartışma yaşanacaktır. Demir bir kez daha Gaffur’un üzerini çizecektir!

Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz’ın intikamını almak için Adnan Yaman’ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez. Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan’dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.

Züleyha’nın İstanbul’dan davet ettiği polis dostu araştırmasını derinleştirir ve yeni ipuçlarını ulaşır. Kimsenin haberi yoktur ama Behice’nin etrafındaki çember daralmaktadır! Üstelik bir görgü tanığı da ortaya çıkmak üzeredir!