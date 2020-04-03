Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle - Bir Zamanlar Çukurova 62. bölüm tam ve kesintisiz izle
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 2 Nisan Cuma akşamı 62. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Züleyha'nın zehirlendiği son bölümde, Yılmaz ve Fekeli'nin karşı karşıya geldiği anlar heyecanlı anları ekranlara getirdi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünü televizyonda takip edemeyenler ise sevilen dizinin son bölümüyle ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme linki ve 62. bölümde yaşananlar.
ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 2 Nisan Perşembe akşamı heyecanlı bir bölümle yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde Züleyha'nın Hünkar'da istediği söz dikkat çeken anları ekranlara getirdi. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti ve Bir Zamanlar Çukurova 62. bölümde yaşanan gelişmeler.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE
62. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilir. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalışmaktadır.
Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaşır ve ağır zehirlenme vakası olarak hastaneye kaldırılır. Gözler ise hemen Demir'e çevrilir. Züleyha'nın zehirlenmesinde tek şüpheli o'dur. Ancak, Züleyha için tehlike hastahanede de devam edecektir.
Hünkar'ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir'indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder. Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm'ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur.
Züleyha'nın hastaneye kaldırıldığı haberi şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar. Ve ondan çok zor bir konuda söz vermesini ister. Hünkar her ne kadar dirense de Züleyha'nın gözyaşlarına ve yalvarmalarına daha fazla karşı gelemez ve istediğini yapacağına dair söz verir.
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