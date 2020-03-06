Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm izle tek parça!
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ile ekranlara geldi. 5 Mart Perşembe akşamı ekrana gelen bölümün son sahnesi ile merak uyandıran Bir Zamanlar Çukurova, Müjgan ile gündemde yer alıyor. Yılmaz'ın Müjgan'ın yaptıklarını öğrendiği 58. bölüm kapsamında, Fekeli'nin derdi ise Züleyha olacaktır. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm tek parça izleme imkanı
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm merak uyandırdı. Son sahnesi ile gündemde yer alan Bir Zamanlar Çukurova 58. son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı ile gündemde yer aldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle ekranına nasıl ulaşılır? İşte, Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm izle sayfası ve son bölüm özeti hakkında detaylı bilgiler
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE
Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu! Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır!
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YILMAZ MÜJGAN'IN YAPTIKLARINI ÖĞRENECEK Mİ?
Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.
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