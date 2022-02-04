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Bir Zamanlar Çukurova 122. son bölüme Züleyha'ya kurulan ölümcül tuzak damga vurdu! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Dizi#Atv
Bir Zamanlar Çukurova 122. son bölüme Züleyhaya kurulan ölümcül tuzak damga vurdu İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 122. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Her perşembe sevenlerinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 3 Şubat tarihli son bölümünde intikam peşine düşen Fikret'in Abdülkadir'i kaçırması dikkat çekerken Züleyha'nın Çolak’ın karşısına çıkıp hesap sorması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında ise Abdülkadir’le arası açılan Vahap’ın Züleyha'ya kurduğu tuzakla ayağına getirmesi ise ekranlara damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full HD izleme ekranı ve 122. bölümde yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın bu haftaki bölümünde Çolak’ın hedefi haline gelen Züleyha'yı Vahap’ın saplantı yapması heyecan dolu anlara neden oldu. Züleyha'nın korkunç görüşmeye gidip gidemeyeceği ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 122. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret, Lütfiye ve Züleyha’yı atlatmayı başarıp Abdülkadir’in peşine düşer ve onu kaçırıp bir orman kulübesine götürür. Abdülkadir, Fikret’in elinden kurtulamayacağını anlayınca yalanlar uydurup yalvarmaya başlar. Abdülkadir’in sözlerine kulak asmayan Fikret, intikam için farklı bir yol seçer.

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Huğların talan edildiğini öğrenen Züleyha, Çolak’ın karşısına çıkıp hesap sorar. Züleyha’nın cesareti Çukurova’da takdir toplarken, Çolak, Züleyha’yı yıldıramayacağını anlayınca taktik değiştirir. Fikret ve Hakan huğlarda yardım dağıtırken Özhan da adamlarıyla gelip herkesi şaşırtan bir hamle yapar.
Hakan’la ilişkisini noktalayan Züleyha, oldukça zor günler geçirmektedir. Çolak’ın hedefi haline gelen Züleyha’yı bekleyen bir diğer tehlike ise Vahap’tır. Başına buyruk hareketleri yüzünden Abdülkadir’le de arası açılan Vahap’ın Züleyha’ya olan saplantısı korkunç boyutlara varacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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