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Bir Zamanlar Çukurova 115. son bölüme Lütfiye'ye şok kumpas! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Televizyon#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 115. son bölüme Lütfiyeye şok kumpas İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 115. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Her perşembe seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 2 Aralık tarihli son bölümünde, Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret, duygularını Züleyha'ya itiraf etmek isterken, Fekeli'nin ölümünün peşine düşen Lütfiye'nin Abdülkadir tarafından başına silah dayanması ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından son bölümü kaçıranlar Bir Zamanlar Çukurova 115. bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşanan gelişmeler.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçen Abdülkadir'in Lütfiye'yi öldürüp öldürmeyeceği merak uyandırdı. Fikret, Züleyha'ya Mehmet Kara'nın kaçakçılık yaptığını söylerken, kendini korkunç bir tuzağın içinde buldu.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 115. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Lütfiye, Fekeli ile ilgili duyduklarını kaldıramayıp rahatsızlanır. Abdülkadir ise Hüseyin'in cinayeti kime itiraf ettiğini bulmak için harekete geçer. Öğrendiklerini yanlış biriyle paylaşmaya kalkan Lütfiye'nin başı büyük bir belaya girer.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanır ve yeniden kavgaya tutuşurlar. Hakan, Züleyha'nın karşısına çıkıp Fikret'in ona âşık olduğunu söyler. Züleyha reddedip Fikret'i savunmaya kalkınca Hakan'ı kırarken, kendisi de Fikret'le ilgili içten içe şüpheye düşer.

Fikret, Züleyha'ya âşık olduğunu kendisi de kabul edince gözü hiçbir şeyi görmez. Çetin'le dertleşirken Züleyha'yı Hakan'dan kıskandığını söyleyen Fikret, duygularını Züleyha'ya itiraf etmek ister. Lütfiye, çıkan dedikodulardan sonra Betül'le evlenmesinin doğru olduğunu söyleyince, Fikret, kalbi ve mantığı arasında kalır.

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Fikret, şirketin TIR'larıyla kaçakçılık yapıldığını öğrenince Çetin'le beraber TIR'ları arayıp uyuşturucuyu ele geçirir. Fikret, bu olayın arkasında Mehmet Kara olduğunu düşünür ve onu bitirmeye ant içer. Fikret, Züleyha'ya Mehmet Kara'nın kaçakçılık yaptığını söylerken, kendini korkunç bir tuzağın içinde bulur.

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#Bir Zamanlar Çukurova#Televizyon#Dizi

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