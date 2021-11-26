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Bir Zamanlar Çukurova 114. son bölümde Züleyha'ya şok saldırı girişimi! İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı

#Bir Zamanlar Çukurova#Dizi#Bir Zamanlar Çukurova 114. Bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 114. son bölümde Züleyhaya şok saldırı girişimi İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 114. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 25 Kasım tarihli son bölümünde Lütfiye’ye gelen telefonla Fekeli’nin ölümü ile ilgili gerçekler açığa çıkarken, Betül’le Fikret’in Hakan Gümüşoğlu’nu bulmak için gittiği otelde çekilen fotoğraflar da Çukurova'da dedikoduya neden oldu. Dizinin final anında ise Züleyha ve Hakan'a silah çekilmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 114. son bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha’nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişen Hakan'ın konakta yaşanan büyük olayla Züleyha'nın gözüne girmesi dikkat çekti. Züleyha ve Hakan'ın vurulup vurulmayacağı ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 114. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan’ın duygularını itiraf etmesinin ardından Züleyha kendini geri çekmeye çalışır ancak başaramaz. Kafası karışan Züleyha, yaşananları Lütfiye ile paylaşır. Duygularının karşılıklı olduğuna inanan Hakan ise Züleyha’nın güvenini kazanmak için mücadeleye girişir. Bu sırada konakta yaşanan büyük olay, Hakan’ı, Züleyha’nın gözünde kahraman yapacaktır.

Şüpheleri dinmeyen Fikret, Hakan’ın karşısına çıkar. Onu köşeye sıkıştırmaya çalışırken, Hakan damarına basacak sözler sarf eder. Hakan konuyu Züleyha’ya getirip onu kışkırtınca Fikret daha fazla dayanamaz ve yumruk yumruğa kavgaya tutuşurlar.

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Betül’le Fikret’in Hakan Gümüşoğlu’nu bulmak için gittiği otelde çekilen fotoğrafları gazetelerde yayınlanınca Fikret zor duruma düşer. Lütfiye dedikoduların önünü kesemeyince Fikret’e farklı bir çareyle gelir.

Lütfiye’ye gelen telefon, Fekeli’nin ölümü ile ilgili gerçekleri açığa çıkarır. Fekeli’yi öldürenin Abdülkadir Keskin olduğunu söyleyen gizemli ses, Hakan Gümüşoğlu’nu da ele verecek midir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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