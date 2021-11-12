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Bir Zamanlar Çukurova 112. son bölüme Demir'in ölüm haberi damga vurdu! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 112. son bölüme Demirin ölüm haberi damga vurdu İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 112. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Perşembe akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 11 Kasım tarihli son bölümünde Züleyha'nın cinayet suçlaması ile tutuklanması dikkat çekerken, Demir'in cesedinin ortaya çıkması ise ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterirken sorguya alındı. Hakan'ın, Demir'in hisselerini alması ve Demir'in ölüm haberi ise heyecan dolu anlara neden oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 112. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit cinayetinde oklar Züleyha'yı gösterir. Jandarma Züleyha'yı almaya gelirken, Züleyha geri dönüşünün olmayacağını düşünerek konaktakilerle vedalaşır. Hakan da Fikret de bu süreçte Züleyha'dan desteğini esirgemez. Züleyha kendisini ihbar edenin Hakan Gümüşoğlu olduğu fikrine kapılır. Üstelik Hakan'ın çok yakınında olduğuna artık emindir. Züleyha umutsuzluğa kapılmışken Fikret'in ifadesi durumu oldukça değiştirecektir.

Hakan, Yamanlar Holding'in zararını karşılamayı teklif edince Züleyha buna karşılık Hakan'a hisse vermekte ısrar eder. Betül, Demir'in hissesinin bir kısmının Hakan'a devredildiğini duyunca çılgına döner ve Züleyha ile tartışmaya girer. Demir'in vekili olarak bu devir işlemine izin vermeyeceğini söyleyen Betül, durumu Abdülkadir'e anlatır. Abdülkadir, Hakan oldukça Yamanlardan para koparamayacağını anlar.

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Fikret, Züleyha'nın zor durumda olduğunu öğrenince zararını karşılamak için harekete geçer ve para dolu bir çantayla Züleyha'nın karşısına çıkar. Züleyha, zararı Hakan'ın karşıladığını söyleyince Fikret hayal kırıklığına uğrar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi

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