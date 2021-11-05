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Bir Zamanlar Çukurova 111. son bölümde Hakan'a şok tehdit! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 111. son bölümde Hakana şok tehdit İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 111. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4 Kasım tarihli 111. son bölümünde tek başına oyun oynayan Leyla'nın balkondan düşmesi heyecan dolu anları ekranlara getirirken Hakan'ın Züleyha'ya aşık olması da dikkat çekti. Dizinin final anında ise Abdülkadir'in Züleyha ya da hisseler ile ilgili tehdidine karşılık Hakan'ın verdiği cevap ise haftaya damga vurdu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 111. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya geldi. Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babasının olayı araştırması ise merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tek başına oyun oynayan Leyla, korkunç bir kaza sonucu balkondan düşer. Konakta büyük bir panik yaşanırken Züleyha, Fikret'le beraber Leyla'yı hastaneye yetiştirir. Kazanın ihmal sonucu yaşanması konak çalışanları için korkulu bir bekleyişe sebep olur.

Betül'ün Yamanlar Holding'e verdiği zarar iyice ortaya çıkar. Züleyha'nın çıkmaza girdiğini gören Hakan, tereddüt etmeden büyük fedakârlıklar yapmaya kalkınca Abdülkadir'le karşı karşıya gelir. Ortağıyla çıkar çatışması yaşayan Abdülkadir, Hakan'a intikam planlarını hatırlatır ancak Hakan, Züleyha'ya âşık olduğunu itiraf eder.

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Aldığı gizemli telefon sonucu kızının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ümit'in babası, savcıya gidip durumun araştırılmasını ister. Yapılan otopsinin ardından Ümit'in ateşli silahla öldürüldüğü açığa çıkınca Züleyha'yı büyük bir korku kaplar ve Fikret'e koşar. Kafa kafaya veren Züleyha ve Fikret, bu durumun içinden çıkmak için çare ararken, Abdülkadir ve Hakan'ın sakladığı cinayet silahı ortaya çıkacak mıdır?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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