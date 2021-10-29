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Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüme damga vuran boşanma kararı! İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Televizyon
Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüme damga vuran boşanma kararı İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Perşembe akşamları seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 28 Ekim tarihli 110. son bölüme gerçekleri öğrenen Züleyha'nın Demir'den boşanmak istemesi damga vurdu. Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret'in konakta gerginlik yaratması dikkat çekerken, Hakan'ın gittikçe Züleyha'yla yakınlaşması da merak uyandırdı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 110. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 28 Ekim Perşembe akşamı 110. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verdi. Dizini final anında ise Züleyha ve Hakan'ın dans ettiğini gören Fikret'in ne tepki vereceği şimdiden merak uyandırdı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 110. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar. Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır. Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

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Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez. Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir. Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.

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#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Televizyon

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