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Bir Zamanlar Çukurova 109. son bölümde Züleyha Hülya ile yüzleşti... İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova #Atv#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 109. son bölümde Züleyha Hülya ile yüzleşti... İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 21 Ekim tarihli bölümünde Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha'nın Hülya ile yüzleşmesi ekranlara damga vurdu. Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye'nin Mehmet Kara'nın gerçek kimliğini öğrenmek için araştırma yapması dikkat çekti. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 109. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde Demir'in yazdığı mektup çarpıcı gelişmeleri izleyici karşısına çıkarırken Aniden zenginleşen Şermin dikkatleri üzerine çekti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE EKRANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 109. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer. Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

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Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi

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