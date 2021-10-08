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Bir Zamanlar Çukurova 107. son bölüme Fekeli'nin ölümü damga vurdu... İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi
Bir Zamanlar Çukurova 107. son bölüme Fekelinin ölümü damga vurdu... İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm izle ekranı erişime açıldı. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın 7 Ekim tarihli son bölümüne Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli'nin cinayete kurban gitmesi damga vurdu. Hakan ile Fikret arasındaki tartışma sonrası konuşulanlar ise son bölümde dikkat çeken gelişmelerden oldu. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 107. son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında 7 Ekim Perşembe akşamı sevenleri ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın 107. bölümünde Hakan'ın peşine düşen Fekeli'nin komplo sonucu öldürülmesi ekranlara damga vurdu. Çukurova halkının dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlaması ise duygusal anlara neden oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE EKRANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 107. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

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Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Bir Zamanlar Çukurova#Atv#Dizi