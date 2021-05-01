Bir Zamanlar Çukurova Saniye neden yok, sağlık durumu nasıl?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci, şubat sonunda dizi çekimi için bulunduğu Adana’da koronavirüse yakalandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniyesi Selin Yeninci'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgiler

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SANİYE SAĞLIK DURUMU NASIL?

Genç oyuncu, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeninci, 11 gün tedavi gördüğü hastaneden 8 Mart tarihinde taburcu oldu.

Oyuncunun tedavisi hakkında bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi:

“Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci’nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat’ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle, 8 Mart’ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz.”

DİZİYE GERİ DÖNECEK Mİ?

Selin Yeninci'nin diziye geri dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

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