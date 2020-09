Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimdir? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon oyuncuları

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın yer aldığı diziye Nazan Kesal ve Furkan Palalı dahil oldu. Peki Nazan Kesal kimdir, Furkan Palalı kaç yaşında?

BİR ZAMAN ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın başrollerini üstlendiği dizi yeni sezona iki ünlü isim daha katıldı. Nazan Kesal ve Furkan Palalı'nın hayat verdiği Fikret Fekeli ve Sevda Çağlayan karakterleri diziye dahil oldu.

NAZAN KESAL KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal'la hayatını birleştiren Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.

Süper Baba dizisi ile dizi dünyasına giriş yapan Kesal, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Fazilet karakterine, Halka dizisinde Hümeyra Karabulut karakterine hayat vermişti. Başarılı oyuncu Analar ve Anneler, Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir, Aşk ve Ceza, Hicran Yarası, Aliye gibi birçok projede yer almıştır.

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı (d. 27 Ekim 1986, Konya), Türk oyuncu ve manken. 2011 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Fakat 2010'dan beri yer aldığı birçok ulusal ve uluslararası defilede ve yine 2010 yılında Tuncay Özinel tiyatrosunda başlayan oyunculuk kariyeriyle, tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisi ile yaşayan Furkan Palalı, Bir Mucize Olsun, Yuvaya Dönüş, Direniş Karatay, No 309, Son Çıkış, Aşk Emek İster, Son Yaz Balkanlar 1912, Benim Tatlı Yalanım gibi yapımlarda yer almıştır.

VAHİDE PERÇİN - HÜNKAR

HİLAL ALTINBİLEK - ZÜLEYHA

KEREM ALIŞIK - ALİ RAHMET FEKELİ

UĞUR GÜNEŞ - YILMAZ

MURAT ÜNALMIŞ- DEMİR

BÜLENT POLAT- GAFFUR

SELİN YENİNCİ - SANİYE

MELİKE İPEK YALOVA-MÜJGAN