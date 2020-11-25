MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova final tarihi
GeriTelevizyon Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova final tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova final tarihi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova final tarihi
Abone Olgoogle-news

Bir Zamanlar Çukurova'nın final tarihinin belli olduğu iddia edildi. Vahide Perçin’in 'Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılmasının ardından yeni yaprak dökümlerinin yaşanacağı Bir Zamanlar Çukurova mayıs ayında ekran macerasını tamamlayacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova final tarihi

Bir Zamanlar Çukurova final için gün sayıyor. İlk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, Bir Zamanlar Çukurova ekranlara 2021 yılında veda edecek. Vahide Perçin’in 'Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılmasının ardından Kerem Alışık’ın da diziden ayrılacağı açıklandı. Dizi, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü final bölümüyle yayınlanacak.

Başrollerini Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova 3 sezondur ekran macerasını sürdürüyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle