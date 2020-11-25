Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova final tarihi

Bir Zamanlar Çukurova final için gün sayıyor. İlk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, Bir Zamanlar Çukurova ekranlara 2021 yılında veda edecek. Vahide Perçin’in 'Bir Zamanlar Çukurova’dan ayrılmasının ardından Kerem Alışık’ın da diziden ayrılacağı açıklandı. Dizi, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü final bölümüyle yayınlanacak.

Başrollerini Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova 3 sezondur ekran macerasını sürdürüyor.